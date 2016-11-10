«العفو الرئاسى»: لم نتلق طلبات من جماعة الإخوان للإفراج عن أعضائها

أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، أن قوائم العفو النهائية لن يشملها أى من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن اللجنة تركز بشكل أساسى على الطلاب المحتجزين.

وأوضح الخولي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الخميس، أن اللجنة تلقت طلبات من بعض الأهالى للإفراج عن ابنائهم المقبوض عليهم أثناء أحداث «رابعة، النهضة، مسجد الفتح»، مؤكدين فى طلباتهم عدم انتماء ذويهم إلى جماعة الإخوان، وأنه تم القبض عليهم بالخطأ.

وأضاف أن اللجنة ستتواصل لاحقًا مع الجهات المعنية لجمع البيانات بشأنهم، لافتا إلى أنه لن يتم النظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عمل اللجنة، لتحدد موقفها بناءً على المعلومات التى سوف تستقيها.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أنهم لم يتلقوا طلبات من جماعة الإخوان للإفراج عن أعضائها أو من ينتمون إليها، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهى من عملها رسميًا في 20 نوفمبر الجارى.