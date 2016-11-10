السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم 292 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني بقيمة 25 مليونًا 380 ألف يورو.

ويهدف الاتفاق لدعم عددٍ من المشروعات التي تتضمن إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، إصلاح إدارة موارد المياه والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن دعم التشغيل.

وكان مجلس النواب، وافق على هذا القرار في 22 أغسطس الماضي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

أ ش أ