بالصور.. ضبط المتهم بسرقة خزينة من مسكن صاحب مكتب استيراد بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث ههيا بالشرقية، برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس المباحث، من ضبط المتهم بسرقة مشغولاته ذهبية من خزينة مسكن صاحب شركة استيراد وتصدير، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بصول بلاغ من "محمد م ف" 37 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم كفر عجيبة، دائرة المركز، باكتشافه سرقة مسكنه وكسر الخزينة وسرقة كمية من المشغولات الذهبية بالمنزل.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى قيام "إسلام م م" 17 سنة ومقيم كفر عجيبة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 17488 لسنة 2012 جنح ههيا سرقة، وتم ضبط المتهم، ضبط المشغولات الذهبية عبارة عن "9" خاتم أطفال و"5" غوايش وعدد "7" خاتم حريمى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.