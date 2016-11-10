الحكومة ترسل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب

كتب محمود حسين

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط صياغته، بشكل رسمى إلى مجلس النواب، وسيحيله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الإدارة المحلية خلال أيام قليلة.

وأضاف "السجينى" لـ"اليوم السابع" أن ذلك لن يؤثر فى سير عمل اللجنة فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خاصة أن مجلس الدولة لم يعدل كثيرا فى مشروع الحكومة الذى يناقش فى اللجنة بشكل استرشادى خلال الفترة الماضية.

وأشار "السجينى" إلى أن اللجنة كانت تستهدف أن تنتهى من القانون فى شهر نوفمبر الجارى وستفعل ما وسعها لانجازه على أن يناقش فى الجسلة العامة ويتم الانتهاء منه بشكل نهائى خلال شهر ديسمبر المقبل، قائلا: "حتى إذا انحرفنا عن هذا الجدول الزمنى سيكون لمدة قليلة كأسبوع أو أسبوعين لأن اللجنة ستنظم حوار مجتمعى حول مشروع القانون بعقد جلسات استماع لكل المعنيين والمهتمين به من شباب وخبراء فى المحليات وممثلى أحزاب ومجتمع مدنى وغيرهم".

وتابع: "عندنا إشكالية هى أن اللجنة زاد عدد أعضائها فى دور الانعقاد الثانى، وعدد كبير من النواب من محافظات الوجه القبلى ولابد أن يذهبوا إلى دوائرهم، واستعوضنا عن ذلك بتكثيف الجلسات خلال أسبوع الجلسات لتجتمع اللجنة من الأحد إلى الأربعاء بمعدل جلستين فى اليوم، واللجنة حتى الآن وصلت إلى المادة 91 من مشروع القانون مع إرجاء مواد نظام انتخابات المجالس المحلية من المادة 44 إلى المادة 59".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل 8 جلسات مكثفة لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها بشأن قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن المجلس أحال للجنة 16 طلب إحاطة وهو عدد كبير وستبحث اللجنة مواعيد اجتماعات مناقشة هذه الطلبات.