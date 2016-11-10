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حبس وكيل وزارة سابق ومفتش بـ«تموين بالغربية» 15 يومًا بتهمة إهدار 41 مليون جنيه

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حبس وكيل وزارة سابق ومفتش بـ«تموين بالغربية» 15 يومًا بتهمة إهدار 41 مليون جنيه حبس وكيل وزارة سابق ومفتش بـ«تموين بالغربية» 15 يومًا بتهمة إهدار 41 مليون جنيه

أرشيفية

قررت نيابة طنطا حبس وكيل وزارة السابق بمحافظة الغربية، والمدير العام بمديرية تموين المنوفية حاليًا، ومفتش تموين بدرجة مدير، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 41 مليون جنيه خلال 13 شهرًا .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصور رئيس فرع الغربية قامت بفحص أعمال وكيل الوزارة السابق خلال فترة توليه لمنصبه في الغربية قبل نقله للمنوفية كموظف عادي، والتي تضمنت موافقته على تخصيص 500 رغيف يومي خارج البطاقات الذكية وتصرف من الكارت الذهبي لأصحاب المخابز تحت مسمى “جراية” للعاملين في المخابز بنطاق طنطا والمحلة، وباقي مدن المحافظة الثمانية.

وأثبتت التحريات مخالفة ذلك للقانون، لا سيما أن عمال المخابز لهم كروت ذكيه لصرف الخبز والتموين كما تبين أنها ليست تعويضًا لأصحاب المخابز عن فترة انقطاع الكهرباء لفترات عديدة مما ينتج عن ذلك إهدار في الإنتاج، مما يعود بالخسارة عليهم حيث تبين مخالفة ذلك للقانون .

كما تبين إهدار ما يبلغ 41 مليون جنيه من المال العام بدون وجه حق فى صورة صرف 500 رغيف يومي لأصحاب المخابز خلال 13 شهرًا، وبعد التحقيقات الموسعة التي تمت بمعرفة نيابة طنطا أصدرت قرارها السابق.

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