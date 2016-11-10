محاكمة 7 أشخاص بتهمة انتحال صفة شرطيين في ألمانيا

يحاكم سبعة متهمين بتهمة “تكوين دورية شرطة شرعية في ألمانيا”، كانوا يجوبون الحانات لمنع شرب الخمر، حسب ما أفادت صحيفة التايمز، اليوم الخميس.

ويحظر القانون الألماني على أي مجموعات ارتداء أزياء رسمية، والقيام بأنشطة ليست مخولة لهم.

وتترواح أعمار المتهمون بين 25 و30عامًا، ارتدوا سترات برتقالية تحمل شعار “الشرطة الشرعية” وجابوا الشوارع قرب الحانات في مدينة ووبيرتال غربي ألمانيا في عام 2014.

وأمروا الناس – بحسب الادعاء – بعدم شرب الخمر والمقامرة أو زيارة الملاهي الليلية، وهو ما أثار غضب الناس، وسط مخاوف متنامية من لجوء المتشددين إلى هذه الممارسات لاختبار سلطة القانون الوطني، وإمكانية خرقها.

وكانت محكمة في ووبيرتال، أمرت ديسمبر الماضي بعدم توجيه تهم إلى المجموعة، لكن محكمة أعلى في دوسلدروف ألغت القرار في مايو.

واتفق القضاة والمدعين على أن ارتداء هذا النوع من السترات يُعد خرقًا للحظر المفروض على ارتداء الأزياء التي تعبر على إتجاه سياسي عام لدى ارتدائها في العلن.

ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة أسابيع عدة، بينما يواجه المتهمون الغرامة أو السجن لما يصل إلى عامين.

وتم تعليق التهم بحق شخص ثامن، وهو مواطن ألماني، لأنه يحاكم بالفعل في قضية أخرى تحمل تهمة أخطر بدعم جماعة إرهابية أجنبية تدعى كتائب المهاجرين، وهي مجموعة متشددة تابعة لجبهة فتح الشام التي كانت تدعى “جبهة النصرة” في السابق، وهي على اللائحة الألمانية للمنظمات الإرهابية.

سكاي نيوز