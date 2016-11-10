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الأسواق الآسيوية تغلق على ارتفاع جماعي للمؤشرات

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الأسواق الآسيوية تغلق على ارتفاع جماعي للمؤشرات الأسواق الآسيوية تغلق على ارتفاع جماعي للمؤشرات

الأسواق الآسيوية

تعافت الأسواق الآسيوية فى ختام تعاملات، اليوم الخميس، من خسائر أمس الأربعاء، مسجلة ارتفاعًا جماعيًا لتتغلب على المخاوف الأولية من فوز دونالد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، خاصة مع استيعاب الأسواق لتصريحات الرئيس عقب الفوز، حيث قال إن سياسته ترتكز على مبادئ التفاهم والحوار وليس العنف، لينفى عن نفسه تصريحاته الحادة التى أحدثت جدلا قويا أثناء حملته الانتخابية، وهو ما وصفه البعض بـ”الخطاب التصالحى”.

وعكس مؤشر (نيكى) اليابانى خسائره القياسية أمس الأربعاء، حيث سجل اليوم ارتفاعا بواقع 6.72%، ليصل إلى مستوى 17344.42 نقطة، كما حقق مؤشر (سنسكس) الهندى مكاسب بواقع 1.65%، ليسجل 27702.75 نقطة.

وفى هونج كونج، أضاف مؤشر (هانج سينج) بنحو 2.04%، ليسجل 22878.46 نقطة، وصعد مؤشر “شنغهاى” الرئيسى فى الصين بما يوازى 1.37%، ليصل إلى مستوى 3170.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر “سنغافورة” بواقع 1.41%، ليصل إلى مستوى 2827.55 نقطة.

وكانت الأسواق العالمية قد تكبدت أمس الأربعاء خسائر قياسية، حيث سيطر اللون الأحمر على التعاملات مع بدء عملية فرز الأصوات فى الولايات المتحدة الأمريكية وعقب إعلان فوز دونالد ترامب المرشح الجمهورى على حساب منافسته هيلارى كلينتون على خلاف ما أشارت إليه استطلاعات الرأى قبل يومين من عملية التصويت.

 

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