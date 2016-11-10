«الإحصاء»: 1.8% ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري خلال أكتوبر الماضي

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.8% ليبلغ 200.9 نقطة مقابل 197.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

وزاد معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي، ليُسجل 14% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2015.

وأوضح الإحصاء – في نشرته الشهرية – أن مُعدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016، ليبلغ 14% مقارنةً بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 1.9%، وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 14.5% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وبين أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في أكتوبر الماضي بنحو 1.7%، مقارنةً بشهر سبتمبر السابق عليه، ليسجل 195.8 نقطة مقابل 192.5 نقطة في الشهر السابق عليه.

وارتفع على أساس سنوي بنحو 13.6% مقارنةً بالشهر المناظر من العام الماضي، فيما ارتفع – في الريف – معدل التضخم الشهري في أكتوبر الماضي بنحو 1.9%، ليبلغ 207 نقاط مقارنةً 203.1 نقطة في الشهر السابق عليه.

وزاد على أساس سنوي ليرتفع بنحو 14.6% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي.

أ ش أ