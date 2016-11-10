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الجبلاية تدعو رؤساء الاتحاد السابقين لحضور مباراة مصر وغانا

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الجبلاية تدعو رؤساء الاتحاد السابقين لحضور مباراة مصر وغانا الجبلاية تدعو رؤساء الاتحاد السابقين لحضور مباراة مصر وغانا

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الدعوة رسميًا لرؤساء الاتحاد السابقين الدهشوري حرب وسمير زاهر وجمال علام لحضور مباراة الوطني أمام غانا، والمحدد لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 55 ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الدعوة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل لحضور المباراة المرتقبة وعدد من الوزراء إلى جانب توجيه الدعوة لوزراء الرياضة السابقين العامري فاروق وطاهر أبو زيد، كما وجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من نجوم الكرة السابقين وعلى رأسهم محمود الخطيب وحسن شحاتة وشوقي غريب.

وجاءت دعوة اتحاد الكرة لهذه الشخصيات والرموز الرياضية لتحفيز نجوم المنتخب الوطني لبذل أقصى وتقديم أفضل ما لديهم خلال مباراة غانا، أملا في تحقيق الفوز الذي سيعتبر بمثابة خطوة كبيرة تقرب منتخب الفراعنة من التأهل لمونديال روسيا 2018.

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