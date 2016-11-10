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بالصور.. ميناء سفاجا يستقبل إحدى أكبر السفن السياحية في العالم

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السفينة العملاقة ماين شيف

السفينة العملاقة ماين شيف

رست السفينة السياحية “ماين شيف”، إحدى أكبرالسفن السياحية في العالم على رصيف ميناء سفاجا البحري، فجر الخميس، قادمة من ميناء العقبة الأردني، وسط إجراءات أمنية مشددة بميناء سفاجا البحري والمنطقة المحيطة به من جانب أمن الموانئ، والقوات البحرية، والأمن العام وشرطة السياحة.

وتقل السفينة السياحية التي ترفع علم البهاما نحو 2700 من السائحين من جنسيات مختلفة، ونحو 831 من الطاقم ضمن رحلتها لموانئ البحرين المتوسط والأحمر، وتم نشر قوات التأمين من إدارة أمن الموانئ وشرطة السياحة والبحث الجنائي والأمن العام بمنطقة رسو السفينة، بالإضافة إلى تأمين المجرى الملاحي للميناء من القوات البحرية.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صادر عن الهيئة، الخميس، إن «ماين شيف» تعد من أكبر السفن السياحية في العالم، وإن هيئة الميناء أخلت نحو 300 مترا من الرصيف لرسو السفينة البالغ ارتفاعها 14 طابقا، وتضم ملاعب تنس وحمامات سباحة وسينما وصالة العاب رياضية ومكتبه وجاكوزي وعدة مطاعم.

وشدد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ورفع درجة الاستعداد وتشديد الإجراءات الأمنية، والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير أتوبيسات مكيفة لاصطحاب السائحين، وإعطاء أولوية لرسو السفن السياحية بالميناء.

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