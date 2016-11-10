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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس، أن تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، وإن ظل حارًا على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة غربًا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمالى البلاد حتى الوسطى، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 17 28

الإسكندرية 17 25

مطروح 16 24

بورسعيد 19 28

دمياط 19 28

بلطيم 19 25

الإسماعيلية 16 29

السويس 16 29

العريش 12 29

نخل 8 29

طابا 9 29

الطور 17 30

مرسى علم 20 31

الغردقة 18 33

شرم الشيخ 21 32

رفح 15 28

كاترين 11 25

سيوة 13 25

المنيا 12 29

الفيوم 14 29

رأس سدر 17 29

أبوسمبل 19 36

وسط الدلتا 17 28

أسيوط 13 32

سوهاج 14 32

الأقصر 14 35

أسوان 19 37

شلاتين 23 33

حلايب 24 31

الوادى الجديد 16 33

قنا 17 36

نويبع 21 30

السلوم 19 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 26 40

المدينة 20 32

الرياض 14 27

المنامة 23 28

أبوظبى 21 31

الدوحة 22 31

الكويت 14 30

دمشق 12 28

بيروت 22 28

عمان 15 27

القدس 14 24

غزة 9 29

بغداد 10 28

مسقط 23 31

صنعاء 7 21

الخرطوم 26 38

طرابلس 10 22

تونس 13 21

الجزائر 12 21

الرباط 11 20

نواكشوط 24 36

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 7 17

اسطنبول 14 18

اسلام اباد 12 27

نيودلهى 14 30

جاكرتا 24 30

بكين 2 10

كوالامبور 24 32

طوكيو 6 12

أثينا 14 21

روما 9 17

باريس 7 10

مدريد 2 13

برلين -صفر 3

لندن 4 10

مونتريال -صفر 10

موسكو -6 4

نيويورك 6 14

واشنطن 6 17

 

 

 


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