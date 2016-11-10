وزير الإسكان: اليوم آخر موعد لاختيار عينات التشطيب لوحدات "دار مصر"

كتب - أحمد حسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الخميس هو آخر موعد لاختيار عينات التشطيب، على الموقع الإلكترونى الخاص بالحاجزين بالمرحلتين الثانية والتكميلية للأولى، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، مشيراً إلى أن اليومين الماضيين شهدا إقبالاً واسعاً من الحاجزين على اختيار العينات.

وقال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على المشروع: "يمكن لحاجزى المرحلتين الدخول على موقع www.nuca-darmasr.gov.eg الذى أطلقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاختيار واحد من 3 نماذج للتشطيب".

وأضاف أنه فى حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، والتى تنتهى غدا الخميس، سيتم اختيار النموذج الأكثر اختياراً، كما أن النموذج الذى سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارا، مشيرا إلى أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكترونى، وفى حالة وجود أى استفسار يمكن التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكترونى darmasr@nuca.cloud.gov.eg.