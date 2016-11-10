أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من القاهرة لعدم الحصول على تصريح

Google+ Print
تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من القاهرة لعدم الحصول على تصريح تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من القاهرة لعدم الحصول على تصريح

>كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة اليوم الخميس، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية بسبب عدم الحصول على تصريح من قوات التحالف العربى بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

 

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن المطار شهد تأخر رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية لمدة 7 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف لعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

 

وأضافت المصادر أن الرحلة كان مقرر إقلاعها فى الساعة الـ3 من صباح اليوم، وتم تأجيل إقلاعها للساعة الـ10 لحين الحصول على تصريح.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية