تأخر إقلاع الطائرة اليمنية من القاهرة لعدم الحصول على تصريح

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة اليوم الخميس، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية بسبب عدم الحصول على تصريح من قوات التحالف العربى بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن المطار شهد تأخر رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية لمدة 7 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف لعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الرحلة كان مقرر إقلاعها فى الساعة الـ3 من صباح اليوم، وتم تأجيل إقلاعها للساعة الـ10 لحين الحصول على تصريح.