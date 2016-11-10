إطلاق «بلاي ستيشن 4 برو» بمواصفات جديدة

أعلنت شركة “سوني”، اليوم الخميس، إطلاق جهاز “بلاي ستيشن 4 برو” الجديد، الذي شهد مجموعة من التغييرات، أبرزها دعم جودة 4K وألوان HDR .

ويأتي إطلاق هذا الجهاز الجديد في وقت تستعد فيه مايكروسوفت لكشف النقاب عن جهازها الخاص “إكس بوكس وان” خلال 2017، الذي سيدعم هو الآخر تقنية 4K.

> وبات “بلاي ستيشن 4 برو” يدعم تقنية “4 كي” في نسخته الجديدة، وهو اسم مختصر لنوع من أنواع دقة العرض، حيث تعتبر أعلى كثافة موجودة حاليًا في تقنيات العرض، والتي تُسمى Full HD.

“برو” يعد نسخة مطورة من “بلاي ستيشن 4″ – بحسب ما ذكرته “تيليغراف”البريطانية – تتميز بالقوة والسرعة في الأداء، كما أن تقنية “4 كي” ستجعل الألعاب تبدو وكأنها واقعية، خاصةً وإنه تم ربطها بتلفزيون يدعم هو الآخر هذه التقنية.

ومن المنتظر أن تدعم كل الألعاب التي ستطلق العام المقبل هذه الجودة، حيث ستصبح جاهزة للعب بها في هذا الجهاز الجديد.