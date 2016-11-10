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المخابرات الأمريكية تبدأ إطلاع ترامب على معلومات «سرية للغاية»

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المخابرات الأمريكية تبدأ إطلاع ترامب على معلومات «سرية للغاية» المخابرات الأمريكية تبدأ إطلاع ترامب على معلومات «سرية للغاية»

الرئيس الأمريكي دونالد – أرشيفية

قال مسؤولو مخابرات حاليون وسابقون، إن وكالات المخابرات الأمريكية ستبدأ قريبًا في إطلاع الرئيس دونالد ترامب على نفس معلومات الأمن القومي عالية السرية التي تم إبلاغ الرئيس باراك أوباما بها.

وأضاف المسؤولون، اليوم الخميس، أن تقارير المعلومات التي يُعدها محللون مخابراتيون مخضرمو،ن والتي سيبدأ إطلاع الرئيس المنتخب عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة ستشمل بعضًا من أدق الأسرار الحكومية، ومنها تفاصيل عمليات التجسس، وطرق جمع المعلومات السرية كعمليات التنصت المثيرة للجدل التي تقوم بها وكالة الأمن القومي.

 رويترز

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