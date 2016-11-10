ضبط 20 طن أرز وطن سكر بحوزة تاجرين حجبوها عن الأسواق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث التموين برئاسة المقدم إسلام البدوى تحت اشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط سلع غذائية بحوزة تاجرين حجبوهم عن الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط٢٠ طن أرز شعير، بمخزن "ر.أ.ع " ٤٨ سنة تاجر غلال بعزبة الفقى، مركز سيدى سالم، لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر رقم ٦٥٠٠٨/ ٢٠١٦ جنح مركز سيدى سالم.

كما تمكنت الحملة من ضبط طن و١٨٠ كيلو سكر تموينى، بالسيارة رقم ٢٤٣٨٩ نقل كفرالشيخ لصاحبها "ح.أ.ع" ٣٧ سنة تاجر حبوب، مقيم شباس الملح، مركز دسوق لقيامه بتجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم ١٣٠١١/ ٢٠١٦ جنح قسم دسوق. جار العرض على النيابة العامة تحت اشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابات كفر الشيخ.