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المركز الروسى: رصد 48 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة بسوريا

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المركز الروسى: رصد 48 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة بسوريا المركز الروسى: رصد 48 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة بسوريا

>موسكو أ ش أ

كشف المركز الروسى لتنسيق المصالحة فى سوريا، عن رصده 45 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية فى البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية الليلة، عن المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذى مقره مطار حميميم العسكرى بريف اللاذقية فى بيان قوله، إن المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها تلك التى أعلن سابقا عن وقف الأعمال القتالية، قامت بـ20 عملية قصف فى محافظة دمشق، و16 بريف حلب، إضافة إلى عمليات مماثلة فى أرياف اللاذقية 9 وحماة 2 والسويداء 1، مستخدمة راجمات صواريخ بدائية الصنع، ومدافع من أنواع مختلفة، وأسلحة خفيفة.

 

وأفاد المركز بتوقيعه اتفاقات المصالحة مع ممثلين عن 4 بلدات سورية فى ريفى حماة 3، واللاذقية 1، ما أدى إلى ارتفاع إجمالى عدد البلدات السورية المنضمة إلى عملية المصالحة إلى 914.

 


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