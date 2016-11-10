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احذر.. 4 أطعمة تقلل الرغبة الجنسية أبرزها النعناع والمشروبات "الدايت"

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احذر.. 4 أطعمة تقلل الرغبة الجنسية أبرزها النعناع والمشروبات "الدايت" احذر.. 4 أطعمة تقلل الرغبة الجنسية أبرزها النعناع والمشروبات "الدايت"

>كتبت آلاء الفقى

حذر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" من 4 أطعمة شائعة تقلل الرغبة الجنسية، فإذا كنت تعانى من انخفاض فى الرغبة الجنسية فى الآونة الأخيرة، فقد يرجع ذلك إلى استهلاك هذه الأطعمة التى تتضمن الآتى:

 

1.الأطعمة المصنعة

 

الخبز واللحوم وغيرها من الأطعمة التى فقدت الكثير من العناصر الغذائية اللازمة أثناء عملية إنضاجها أو تصنيعها ينتج عنها انخفاض الرغبة الجنسية .

 

2.المشروبات الغازية الدايت

 

المشروبات الغازية الدايت ومشروبات الطاقة يمكن أن تخفض الرغبة الجنسية، لأن المحليات الاصطناعية المتواجدة بها تقلل من مستوى السيروتونين فى الدماغ، ما يؤثر ذلك على الرغبة الجنسية .

 

3.الجبن

 

معظم أصناف الجبن من ألبان البقر التى يمكن أن تكون مليئة بالهرمونات الاصطناعية والتى تتداخل مع إنتاج هرمون التستوستيرون وهرمون الاستروجين فى الجسم، ما ينتج عنها انخفاض الرغبة الجنسية .

 

4.أوراق النعناع

 

يمكن أن تكون سيئة للغاية على الرغبة الجنسية للرجل، وخاصة على الرجال، لاحتوائها على مادة المنثول التى تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون.

 


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