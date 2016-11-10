بالفيديو: جنات تعلن مواصفات "فارس أحلامها" ..ورسالة لسعد لمجرد

اعترفت المطربة المغربية جنات بأنها لم تمر بحالة حب حقيقية حتى الآن، وأنها السبب في ذلك بسبب سيطرة عقلها على مشاعرها، برغم أنها رومانسية وتتمنى أن تعيش قصة عشق. ورسمت الملامح الأساسية لفارس أحلامها بشروط صارمة أولها ألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يكون وسيم ومهندم بشكل زائد عن الحد لأنها تعشق "الديرتي لوك" كما قطعت الطريق على أي رجل مدخن أو يتمنى إنجاب أكثر من طفلين.

المطربة حلت ضيفة على الفنانة رزان مغربي ببرنامج "ضربة حظ" وقالت إنها لن تعيش أبداً مع زوج يدخن السجائر، وألا يكون الزوج أقصر منها بالطول ويجب أن يتجاوز 170 سم، وألا تكون ملامحه طفولية ومهندمة، لأنها تفضل الرجل صاحب الـ "ديرتي لوك"، ولا تشترط جنسية معينة، وتتمنى انجاب طفلين فقط ولا يهم إن كانا ولدين أو بنتين.

وتذكرت جنات "أغرب قصة حب بالعالم" مرت بها وهي بالحضانة، وقالت إنها لن تنسى أبداً أول وأعظم حب بحياتها وهي بالصف الأول بالحضانة، رغم أن الصغير وقتها كاد أن يتسبب في خسارة عينها، ولكنها تكتمت الأمر حتي لا يتعرض للعقاب، وهذا الولد هو الحب الوحيد بحياتها ولا تتذكر غيره.

والتزمت النجمة جنات الحياد فيما يتعلق بتفاصيل أزمة مواطنها المطرب سعد لمجرد مؤكدة أنها لا تستطيع الحكم الآن، لأن القضاء هو الذي بيده الحكم، ولكنها وصفت سعد لمجرد بالمؤدب والخلوق جداً، و أنها لا تستطيع التفكير به إلا بهذا الشكل.