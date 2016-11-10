"سيِّدتي" تكشف تفاصيل المسلسل الأغلى في تاريخ الدراما الخليجية

الرياض – عماد الحكمي

كشفت مصادر "سيِّدتي" أن مسلسل "العاصوف" الذي يتم تصويره هذه الأيام في أبوظبي سيتم بث أولى حلقاته في غضون شهرين من الآن، وحصلت "سيِّدتي" على المعلومات من مصادر موثوقة رغم طوق السرية الذي تفرضه الشركة المنتجة على نجوم العمل الذين منعتهم من تسريب صور أو الحديث لوسائل الإعلام عن تفاصيل المسلسل، كما تقرر وفق جدولة مسبقة أن ينتقل طاقم "العاصوف" بعد عرضه لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "سيلفي"، وبعد الانتهاء منه يأخذ الفريق فترة استجمام لمدة تصل إلى شهر، على أن يبدأ الشروع في تصوير الجزء الثاني من "العاصوف" الذي من المقرر أن يتم تقديمه في 4 أجزاء فقط.

كما تعمل عدد من الورش على قدم وساق لعمل المونتاج وإكمال النصوص والسيناريو والحوار للعمل كون كاتب المسلسل الراحل الدكتور عبدالرحمن الوابلي لم يكتب سوى جزأين فقط، الأمر الذي دفع القائمين على المسلسل للاستعانة ببعض المراجع التاريخية التي توثق مراحل مدينة الرياض في فترة الستينات، ثم بداية الطفرة وانعكاسها على العاصمة اجتماعياً واقتصادياً وديموغرافياً.

وتشارك في العمل طواقم فنية محترفة تمت الاستعانة بها للمرة الأولى لتواكب عملية الإنتاج التي تعتبر الأغلى في تاريخ الدراما السعودية والخليجية.

والمسلسل الجديد "العاصوف" كتبه الراحل الدكتور عبدالرحمن الوابلي، ويروي سيرة مدينة الرياض خلال خمسة عقود منذ نهاية الستينيات وحتى وقتنا الراهن، وذلك على مدى خمسة أجزاء ستبث تباعاً على قناة "ام بي سي" خارج الموسم الرمضاني.

وسيشارك في البطولة إلى جانب النجم ناصر القصبي عدد كبير من نجوم الدراما السعودية، وهم: عبدالإله السناني، وريماس منصور، وحبيب الحبيب، وعبدالعزيز السكيرين، وسناء بكر يونس، وليلى سلمان، وزارا البلوشي، وريم عبدالله، وعبدالله المزيني، ولينا السلطان، وإلهام الرشيدي، ومها زين، وأفنان فؤاد، وحمد المزيني، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، ويدير الإنتاج عبدالرحمن الزايد، ويتولى الإخراج مثنى صبح، ويتم التصوير داخل استوديوهات towfour 54 التي استعانت بأرشيف صور ينقل الحياة في الرياض في حقب زمنية مختلفة، وأنشأت ديكورات ضخمة وتخطيطاً مشابهاً لشوارع الرياض وأحيائها الشهيرة، مثل: "شارع الوزير"، و"الثميري"، وحي "الديرة".