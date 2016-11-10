جيما ميس وآدم كامبل يرزقان بمولودهما الأول

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجمة الشهيرة جيما ميس Jayma Mays أنجبت طفلها الأول من زوجها النجم آدم كامبل Adam Campbell.

وقد ذكرت التقارير أن الثنائي رزقا بطفلهما في شهر آب/أغسطس المنصرم، وأطلقا عليه إسم Jude .

وكانت نجمة مسلسل Glee البالغة من العمر 37 عاماً قد التقت بزوجها البالغ من العمر 36 عاماً في عام 2006 في موقع تصوير Epic Movie، وتزوجا في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2007.

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