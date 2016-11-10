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"علوم طنطا" تنظم المؤتمر الدولى للعلوم البيولوجية السبت المقبل

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"علوم طنطا" تنظم المؤتمر الدولى للعلوم البيولوجية السبت المقبل "علوم طنطا" تنظم المؤتمر الدولى للعلوم البيولوجية السبت المقبل

>الغربية – مصطفى عادل

تعقد كلية العلوم بجامعة طنطا مؤتمرها الدولى الثامن للعلوم البيولوجية تحت رعاية الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة السبت المقبل ولمدة يومين، بمشاركة ما يقرب من 90 باحثًا يمثلون عدد من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الأساتذة والعلماء المتخصصين على مستوى الجامعات المصرية وعمداء كليات العلوم ورؤساء أقسام الحيوان والنبات.

 

 

ويقام المؤتمر بالتعاون مع الجمعية المصرية الألمانية لعلم الحيوان وجمعية النبات المصرية، ويرأسه الدكتور محمد حسن الأستاذ بقسم علم الحيوان بالكلية، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر جلسة لمناقشة الأبحاث العلمية للباحثين المشاركين.


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