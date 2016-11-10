اختاري ساعة الشريك من مجموعة كونكورد الجديدة

قامت دار الساعات كونكورد بإضافة وجه جديد لساعات مارينر المميزة من خلال ساعة "كونكورد مارينر 200"، وهي ساعة فريدة تحمل أناقة وخبرة التشكيلة الرئيسية من كونكورد.

تتميز مارينر 200 بأسلوب تصميم بزوايا انسيابية تجعلها ساعة كل المناسبات، تتماشى تماما مع أسلوب الحياة العصري متعدد الأوجه، كما تتميز بأناقتها المبسطة على المعصم في الفعاليات الرسمية إضافة إلى المناسبات الرياضية والخارجية النموذجية، ، وستتوفر في ثلاثة ألوان للميناء، الأسود، الأزرق والفضي.

تقاوم "مارينر 200" تسرب المياه حتى 200 متر وتأتي مع تاج بتصميم محمي بشكل جيد، كما يختلط تصميم العلبة المثمن جيدا في سوار الفولاذ المدمج،و تسهل بطانة AR من قراءة ميناء الكريستال فيما حتى في أوضاع الإضاءة الخافتة.

هل ستختارين ساعة شريكك من مجموعة كونكورد مارينر 200 ؟