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هذه علامة المجوهرات التي تختارها نجمات هوليوود

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الأربعاء 09-11-2016 18:13

بيروت - سيدتي نت

تسعى مصممة المجوهرات والخبيرة بالمجوهرات فينيتا مايكل، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، لإرساء مفاهيم جديدة في عالم التصميم تجمع روعة الخطوط وفرادتها مع المهارة الحرفية الدقيقة، وذلك لإبداع أروع المجوهرات والمنتجات الثمينة بصيغة عملية تعبر عن نمط الحياة.
نشأت فينيتا في الهند، واستلهمت خيالها الإبداعي من العديد من الحرف المعدنية الغنية بتفاصيلها في شبه القارة الهندية، بما في ذلك أعمال التخريم والتجسيم والنقش والنحت والحفر، وقادها شغفها باختبار الإمكانات الفنية الهائلة للأسطح المعدنية إلى التخصص في المجوهرات الذهبية الراقية المرصعة بالأحجار الكريمة، وتفاصيل الفضة الاسترلينية، وقد نالت إبداعاتها إعجاب المشاهير من نجمات بوليوود من أمثال بريانكا شوبرا، وسونام كابور، وديبيكا بادوكون، وجاكلين فرنانديز، وغيرهن الكثير.
شاهدي صور مجموعة من مجوهرات فينيتا مايكل وشاركينا رأيك فيها

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سيدتي