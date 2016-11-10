حقائب اليد "لالا كوين" تحاكي صوت المرأة العصرية

تصاميمٌ رفيعة المستوى تدوم على مر الزمن وتحمل دوماً في طياتها المفاجآت السارة، هي ما يميز علامة الحقائب اليدوية "لالا كوين" LaLaQueen التي تقدم ابتكاراتها العصرية الشرق أوسطية من قلب العاصمة اللبنانية بيروت لتحاكي أذواق المسافرين والمستكشفين ومحبي المغامرات على أنواعها. تأسست العلامة على يد المصممة ورائدة الأعمال اللبنانية سالي سري الدين. استمدت سالي إلهامها ورؤيتها الطموحة لعلامة "لالا كوين" LaLaQueen من الابتكارات الخلاقة لكبار الحرفيين الملتزمين باستخدام أجود الخامات المحلية الرفيقة بالبيئة. تخاطب تصاميم سالي المرأة العصرية التي تسعى لترك بصمة ايجابية في مجتمعها؛ من هنا يأتي التزام "لالا كوين" LaLaQueen بالتصاميم المستدامة التي تراعي البيئة. وتفخر علامة "لالا كوين"LaLaQueen باحتضان أربع تشكيلات مختلفة من الحقائب ضمن طيفٍ من الأنماط المتنوعة، حيث تعكس تشكيلة The Q Collection أسلوب الزخرفة البديعة المستقاة من فن العمارة القديمة لمدينة إسطنبول؛ أما تشكيلة The Curve Collection فتزخر بالحقائب متعددة الأغراض التي يمكن حملها كحقيبة يد مع أو بدون حزام وكذلك كحقيبة ظهر؛ في حين تقدم تشكيلة La by LaLaQueen، التي تم إطلاقها في موسم الصيف، مجموعة من التصاميم التي ترسم لوحة لونية تجسد أزهى الألوان الصيفية ضمن خطوط هندسية دقيقة وأشكالٍ عشوائية مصنوعة من أفضل أنواع الجلود الطبيعية والسويد؛ وأخيراً تزهو تشكيلة Dr. Collection بتصاميم مستوحاة من إطلالات العصور القديمة ممزوجة بالتنوع في الأحجام والتدرجات اللونية لتكتمل معها أناقة المرأة وإطلالتها الفريدة. وتستعين مصممة الحقائب اللبنانية التي نالت حقيبتها المميزة (دكتور باغ) على شهرة واسعة، بباقة من التدرجات اللونية التي تشهد تناغماً فريداً في الحقائب المصبوغة طبيعياً بنسبٍ مختلفة لتضفي طابع الحيوية والمرح على التصاميم. وفي نهاية المطاف، يتلخص هدف العلامة المعاصرة والمتخصصة في صناعة حقائب اليد الجلدية المصنوعة يدوياً في تقديم تصاميم تراعي الحاجة الماسة حول العالم للحفاظ على المصادر الطبيعية وحمايتها من خلال مخاطبة المرأة ذات الفكر المتقدم التي تسعى لترك بصمة ايجابية في مجتمعها والعالم.