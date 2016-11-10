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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10/11/2016 وارتفاع رهيب في أسعار المعدن الأصفر في الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10/11/2016 وارتفاع رهيب في أسعار المعدن الأصفر في الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10/11/2016 وارتفاع رهيب في أسعار المعدن الأصفر في الصاغة

اليوم في ، حيث واصل المعدن النفيس ارتفاعاته الرهيبة في الصاغة، وارتفع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 10-11-2016 إلى 660 جنيه مصري، فيما وصل عيار 24 إلى 755 جنيه للجرام الواحد، أما الجنيه الذهب فقد ارتفع إلى 5280 جنيه لأول مرة منذ فترة، ويعتبر عيار 18 الأقل تداولا في الصاغة المصرية، ورغم ذلك ارتفع أيضا إلى 566 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10/11/2016
1  عيار 18  566 جنيه
2  عيار 21  660 جنيه
3  عيار 24  755 جنيه
4   الجنيه الذهب   5280 جنيه
5  أوقية الذهب  1305 دولار

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