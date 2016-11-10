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"زراعة البرلمان" تستدعى وزير الرى.. وتناقش قرض الـ50 مليون دينار لتنمية سيناء

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"زراعة البرلمان" تستدعى وزير الرى.. وتناقش قرض الـ50 مليون دينار لتنمية سيناء "زراعة البرلمان" تستدعى وزير الرى.. وتناقش قرض الـ50 مليون دينار لتنمية سيناء

>كتب ـ هشام عبد الجليل

قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك عدد من الموضوعات الهامة، التى سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات الأسبوع المقبل ومنها استدعاء وزير الرى بسبب السيول الأخيرة ومشروع الريف المصرى وزيادة توريد بعض المحاصيل الزراعة وأخيرا مناقشة اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتى لتنمية الزراعة فى سيناء.

 

وأشار الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم طالبوا بضرورة استدعاء وزير الرى للحديث حول واقعة السيول الأخيرة وخطة الوزارة للتصدى لمثل هذه الوقائع حال تكرارها وفيما يخص الريف المصرى لابد من معرفة الآلية، التى سيتم توزيع مساحات الأراضى التابعة لمشروع 1.5 مليون فدان، وأن هناك بعض الشكاوى من عدم الدقة فى المساحات الممنوحة لبعض المواطنين.

 

وتابع: "وافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية، وهى قصب السكر والقمح والذرة، ولكن هذه الزيادة غير مجدية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولكن نظرا لما تمر به الدولة من ظروف لابد من وضع خطة لرفع أسعار التوريد مرة أخرى خاصة أن الفلاح يعانى كثيرا، وهناك بعضهم ترك أرضه بسبب عدم قدرته على الزراعة، مشددا على ضرورة زيادة أسعار توريد بنجر السكر.

 


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