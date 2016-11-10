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جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن المبادئ الأساسية للجراحات البيطرية

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جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن المبادئ الأساسية للجراحات البيطرية جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن المبادئ الأساسية للجراحات البيطرية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس دورة تدريبية بقسم الجراحة بعنوان "المبادئ الأساسية فى الجراحات البيطرية" وتستمر حتى 12 نوفمبر الجارى. وتأتى هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

 

وقال الدكتور على معوض وكيل الكلية، إن الهدف من الدورة هو تنمية مهارات الأطباء البيطريين وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس على المبادئ الأساسية فى علم الجراحة، وكيفية التعامل مع الجروح الحديثة والقديمة والحروق بالإضافة إلى تدريبهم على الاستخدام الصحيح لأدوات الجراحة مثل أنواع الإبر والخيوط والتعقيم السليم.

 

وأوضحت الدكتورة سعدية عبد الفتاح، أن الدورة يشارك بها أكثر من 20 متدربا وتتضمن جانب نظرى وجانب عملى على الحيوانات الأليفة، وأن التدريب يقوم به أساتذة متخصصين فى الجراحة بالكلية منهم الدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية وأستاذ الجراحة والدكتور محسن زغلول رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد شقيدف أستاذ الجراحة والدكتور محمد الدهراوى أستاذ الجراحة بالكلية.


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