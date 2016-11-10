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رئيس مدينة سمنود يحيل 7 من العاملين بالمحليات والصحة للتحقيق بسبب الاهمال

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رئيس مدينة سمنود يحيل 7 من العاملين بالمحليات والصحة للتحقيق بسبب الاهمال رئيس مدينة سمنود يحيل 7 من العاملين بالمحليات والصحة للتحقيق بسبب الاهمال

>الغربية اسلام الخياط

قرر رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، إحالة  7 من العاملين بالمحليات والصحة بقرية أبوصير للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى بترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

 

جاء ذلك أثناء مرور رئيس المدينة علي المنشأت والمرافق والقطاعات الخدمية بجولة مفاجئة أمس، بقرية أبوصير وتبين عدم تواجد 4 موظفين بالوحدة المحلية للقرية و 2 ممرضة وواحد مراقب صحى بالوحدة الصحية بذات القرية رغم توقيعهم بدفتر الحضور فأصدر قراره المتقدم، لافتا برفع تقرير للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم قانونيا. 

 

 


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