نيابة السويس تنتهى من سماع أقوال صديق وسائق القاضى المتهم بحيازة الحشيش

السويس- سيد نون

انتهت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس من الاستماع لأقوال سائق سيارة رئيس المحكمة القاضى بمحافظة الشرقية "طارق.م"، الذى تم القبض عليه بنفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش ومنشطات جنسية.

وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن النيابة العامة استمعت أيضا لأقوال صديقة القاضى المضبوط والذى كان برفقة القاضى بسيارته وقت القبض علية داخل نفق أحمد حمدى.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر رفع الحصانة عن القاضى "طارق. م" رئيس محكمة بعد قيام قوات الشرطة وحرس الحدود بضبطه بالسويس بنفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته كميات من المواد المخدرة. وقال مصدر أمنى، ما حدث أن القاضى كان قادم من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وفور دخوله إلى نفق الشهيد أحمد حمدى وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 69 كيلو من مخدر الحشيش، كما تم ضبط كميات من المنشطات الجنسية.