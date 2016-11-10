أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة السويس تنتهى من سماع أقوال صديق وسائق القاضى المتهم بحيازة الحشيش

Google+ Print
نيابة السويس تنتهى من سماع أقوال صديق وسائق القاضى المتهم بحيازة الحشيش نيابة السويس تنتهى من سماع أقوال صديق وسائق القاضى المتهم بحيازة الحشيش

>السويس- سيد نون

انتهت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس من الاستماع لأقوال سائق سيارة رئيس المحكمة القاضى بمحافظة الشرقية "طارق.م"، الذى تم القبض عليه بنفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش ومنشطات جنسية.

 

وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن النيابة العامة استمعت أيضا لأقوال صديقة القاضى المضبوط والذى كان برفقة القاضى بسيارته وقت القبض علية داخل نفق أحمد حمدى.

 

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر رفع الحصانة عن القاضى "طارق. م" رئيس محكمة بعد قيام قوات الشرطة وحرس الحدود بضبطه بالسويس بنفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته كميات من المواد المخدرة. وقال مصدر أمنى، ما حدث أن القاضى كان قادم من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وفور دخوله إلى نفق الشهيد أحمد حمدى وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 69 كيلو من مخدر الحشيش، كما تم ضبط كميات من المنشطات الجنسية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365