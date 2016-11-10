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4 خطوات بسيطة للتغلب على الإجهاد المزمن.. أهمها تناول الطعام الصحى

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4 خطوات بسيطة للتغلب على الإجهاد المزمن.. أهمها تناول الطعام الصحى 4 خطوات بسيطة للتغلب على الإجهاد المزمن.. أهمها تناول الطعام الصحى

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 خطوات بسيطة للتغلب على الإجهاد المزمن الذى يعد واحدًا من أسوأ التجارب السيئة على الصحة العقلية والجسدية، وتتضمن الخطوات الآتى:

1.من الضرورى إدارة الوقت بشكل جيد

لأنه من أكبر العوامل المسببة للإجهاد، لذا فإن الحفاظ على الوقت المحدد لكل من المهام وأن يشمل الوقت بعض الوقت للترفيه يقلل من الإجهاد.

2.الحفاظ على تناول طعام صحى

يجب أن يشمل نظامك الغذائى مواد غذائية تساعد فى مكافحة مستويات التوتر، ومن ضمنها تناول الكثير من الخضراوات والفاكهة وتشمل اللوز والموز والألبان وغيرها التى تحتوى على مركبات تحد من الإجهاد.

3.ممارسة تمارين الرياضية

التمارين الرياضية أن تحد من التوتر والإجهاد، لأنها تعمل على تعزيز الحالة المزاجية وتقلل من مستويات هرمون التوتر بشكل كبير فى الجسم، فمن الممكن المشى 20 دقيقة يوميًا فذلك يساعد على تعزيز الصحة العقلية.

4.ضرورة النوم بشكل كاف

لأن النوم أقل من 7 إلى 8 ساعات واحدة من العوامل الرئيسية المسببة للتوتر، كما أن النوم يعمل على خفض مستويات التوتر.


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