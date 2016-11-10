4 نصائح للقضاء على ترهلات الثدى.. أهمها ابتعدى عن كريمات التجميل

كتبت رانيا سعد الدين

مشكلة ترهل الثدى أو صغر حجمه من المشاكل التى تؤرق كثير من الفتيات وتحاول أن تجد لها حل بشتى الطرق، تقول الدكتورة "مها سامى" خبيرة التجميل: "يجب على الفتاة أن تدرك فى بداية الأمر أن مشاكل الثدى المرتبطة بجماله وشكله مرتبطة بالعوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية فى المقام الأول، ولكن هناك بعض النصائح البسيطة التى تعمل على تحسين الشكل والبعد عن الأساطير غير المفيدة:

1- بعد الحمل تتغير الهرمونات التى تتحكم فى شكل جسم المرأة ما يجعل شكل الثدى يكبر خاصة مع عملية الرضاعة، فيكون الأفضل لها ارتداء حمالات صدر تساعد على تماسك الجلد وتمنع الترهل

2- على الفتيات تجنب استخدام كريمات التجميل التى تدعى أنها قادرة على جعل الثدى فى شكل أفضل سواء بالتكبير أو التصغير، فلا يوجد منتج للآن أثبت فعالية فى تجميل الثدى

3- التركيب التشريحى للثدى يؤكد أنه عبارة عن مجموعة من الغدد يغلبها الدهون، بالإضافة إلى طبقات رقيقة من الجلد، ولهذا تكون وظيفة التمرينات الرياضية شد العضلات وحمايتها من الترهلات ولكنها لا تؤثر فى الحجم

4- عدم اللجوء للعمليات الجراحية لتحسين المظهر إلا فى حالة الضرورة، وذلك لأن الفتاة تتعرض للبنج الكلى وعليها أن تختار الطبيب المتخصص فى الجراحة وليس التجميل فقط