أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. القبض على مسجليْن خطر سرقات بالسويس يوزعان الهيروين

Google+ Print
بالصور.. القبض على مسجليْن خطر سرقات بالسويس يوزعان الهيروين بالصور.. القبض على مسجليْن خطر سرقات بالسويس يوزعان الهيروين

>السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على اثنين من المسجلين خطر سرقة منازل بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين داخل دائرة حى عتاقة بالسويس قبل قيامهم ببيعها. وكان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات عن قيام مسجلين خطر سرقات بالعمل فى توزيع المخدرات داخل دائرة حى عتاقة.

 

 

وبقيام الرائد محمد عادل رئيس مباحث قسم عتاقة بأعداد كمين أمنى للمتهمين بأشراف العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية تم القبض على المتهمين بتوزيع المواد المخدرة وهم " محمد. أ" و" عبدالله. م" مسجلين سرقة مساكن. وتم ضبط 12 تذكرة من مخدر الهيروين معدة للبيع و11 جرام هيروين بحوزتهما هما الاثنين. وحرر محضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365