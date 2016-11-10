بالصور.. القبض على مسجليْن خطر سرقات بالسويس يوزعان الهيروين

السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على اثنين من المسجلين خطر سرقة منازل بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين داخل دائرة حى عتاقة بالسويس قبل قيامهم ببيعها. وكان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات عن قيام مسجلين خطر سرقات بالعمل فى توزيع المخدرات داخل دائرة حى عتاقة.

وبقيام الرائد محمد عادل رئيس مباحث قسم عتاقة بأعداد كمين أمنى للمتهمين بأشراف العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية تم القبض على المتهمين بتوزيع المواد المخدرة وهم " محمد. أ" و" عبدالله. م" مسجلين سرقة مساكن. وتم ضبط 12 تذكرة من مخدر الهيروين معدة للبيع و11 جرام هيروين بحوزتهما هما الاثنين. وحرر محضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.