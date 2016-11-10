أمير القصيم يطلع على 46 مشروعاً صحياً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي وبالقيادات الصحية بالقصيم، واطلع على 46 مشروعاً للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، نفذتها في عددٍ من مستشفيات المنطقة. وثمّن الخمعلي رعاية واهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن ذلك كان له أثر إيجابي على المخرجات الصحية والبرامج العلاجية المقدمة للمواطنين، مستعرضاً المنجزات التي حققتها الشؤون الصحية بمستشفيات المنطقة خلال العام الماضي 1437هـ، حيث بلغت 46 مشروعاً صحياً، أهمها تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 27 سريراً، وتشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى الأسياح العام، وتشغيل مركز جراحة السمنة بمستشفى بريدة المركزي، وبدء المرحلة الأولى من توسعة قسم طوارئ النساء بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وتشغيل قسم تنويم النساء بمستشفى المذنب العام، وغيرها من البرامج العلاجية والمشروعات التطويرية في المستشفيات. من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن مركز المعلومات الوطني يُشكل عصباً أساسياً لحفظ أمن هذا الوطن، لما يصل منه من معلومات للجهات الأمنية وبما يقوم به من جهود كبيرة لخدمة هذه البلاد، عاداً سموه ذلك بأنه مصدر فخرٍ واعتزاز للجميع، مشيداً بما وصل إليه مركز المعلومات من تطور في ظل توجيهات موفقة وسديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وزير الداخلية -حفظهم الله-، الذي هو خلف هذه المنجزات الكبيرة في مركز المعلومات، حيث نراه يتطور يوماً بعد يوم. وقال "إن ما قامت به وزارة الداخلية في السنوات الماضية من جهود كبيرة بذلتها في مركز المعلومات، حتى يومنا هذا وما وصلنا إليه من تطوير، جعلت المواطن يتعامل مع التقنية لتمكنه من إنهاء إجراءاته في القطاعات الأمنية وفي كل ما يرتبط في الجهات الحكومية عبر برامج ومواقع متطورة تقدم معلومات دقيقة بكل يسر وسهولة، تؤكد حجم الدعم من حكومتنا الرشيدة لتطوير مثل هذه الخدمات التي تُسهل على المواطنين لإنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم الحكومية". جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمبنى فرع مركز المعلومات الوطني في منطقة القصيم ببريدة، وفي ختام الزيارة دون سموه مشاعره في سجل الزيارات، كما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني للمواقع والفروع م. حمد الحماد.

أمير القصيم مع منسوبي مركز المعلومات