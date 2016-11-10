وزارة البيئة وهيئة المساحة تبحثان أوجه التعاون المشترك

ثمن وكيل وزارة البيئة والمياه والزارعة للتخطيط والتطوير م. منصور المشيطي سبل التعاون القائم بين الوزارة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

ويأتي وذلك ضمن رؤية الوزارة للتعاون، وإدراكاً لأهمية التعاون وللاستفادة من تبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الحكومية والوزارة لخدمة المصالح والأهــــداف المشـــتركة بينهما التى تعود بالنفع العام لما يصب في خدمة المواطن والوطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مع الفريق المرافق له لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ولقائه برئيس الهيئة د. زهير بن عبدالحفيظ في مقر الهيئة بجدة، بحضور نواب الرئيس.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة البيئة المياه والزراعة للتخطيط والتطوير م. المشيطي أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة وتعزيز ذلك التعاون، والذي سيثمر بإذن الله وفق ما هو متفق عليه توقيع مذكرة تعاون بين الجهتين في جميع المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة و المياه والزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتم خلال اللقاء إقامة محاضرة عن التصحر في المملكة، ومحاضرة عن الدراسات الفنية للأنشطة التعدينية، كما قام وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والفريق المرافق، بزيارة ميدانية لمراكز التميز والمختبرات بالهيئة ممثلة في مركز الجيولوجيا البحرية ومعامل المياه والتحاليل الكيميائية، وزيارة للمركز الوطني للزلازل والبراكين ومركز الأحافير.