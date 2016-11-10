أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزارة البيئة وهيئة المساحة تبحثان أوجه التعاون المشترك

Google+ Print
وزارة البيئة وهيئة المساحة تبحثان أوجه التعاون المشترك وزارة البيئة وهيئة المساحة تبحثان أوجه التعاون المشترك

ثمن وكيل وزارة البيئة والمياه والزارعة للتخطيط والتطوير م. منصور المشيطي سبل التعاون القائم بين الوزارة وهيئة المساحة الجيولوجية .

ويأتي وذلك ضمن رؤية الوزارة للتعاون، وإدراكاً لأهمية التعاون وللاستفادة من تبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الحكومية والوزارة لخدمة المصالح والأهــــداف المشـــتركة بينهما التى تعود بالنفع العام لما يصب في خدمة المواطن والوطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مع الفريق المرافق له لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ولقائه برئيس الهيئة د. زهير بن عبدالحفيظ في مقر الهيئة بجدة، بحضور نواب الرئيس.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة البيئة المياه والزراعة للتخطيط والتطوير م. المشيطي أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة وتعزيز ذلك التعاون، والذي سيثمر بإذن الله وفق ما هو متفق عليه توقيع مذكرة تعاون بين الجهتين في جميع المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة و المياه والزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتم خلال اللقاء إقامة محاضرة عن التصحر في المملكة، ومحاضرة عن الدراسات الفنية للأنشطة التعدينية، كما قام وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والفريق المرافق، بزيارة ميدانية لمراكز التميز والمختبرات بالهيئة ممثلة في مركز الجيولوجيا البحرية ومعامل المياه والتحاليل الكيميائية، وزيارة للمركز الوطني للزلازل والبراكين ومركز الأحافير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية