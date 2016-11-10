جامعة الإمام تثمِّن مبادرة أكاديمية الجزيرة العالمية للمتفوقين

أقامت عمادة البرامج التحضيرية اللقاء التعريفي السنوي لطلابها المستجدين للعام الجامعي الحالي، وذلك بقاعة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمركز المؤتمرات والتعليم المستمر بالجامعة برعاية مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وفي كلمته خلال الحفل أعرب أ.د. أبا الخيل، عن سعادته بهذا اللقاء التعريفي الذي يجمعه بالطلبة المستجدين، كما أطلق خلال كلمته عشر وصايا للطلاب والطالبات حثهم فيها على التمسك بالكتاب والسنة، وحماية الوطن من المتربصين به، وطاعة أولي الأمر، مع تأكيده على أهمية الجد والاجتهاد في البرامج التحضيرية، كم أشار إلى أن الجامعة ممثلة بعمادة البرامج التحضيرية حريصة على تقديم كل ما من شأنه رفع المستوى العلمي لطلابها وطالباتها. وخلال اللقاء كشف عميد البرامج التحضيرية د. عبدالرحمن بن سليمان النملة، عن مبادرة "أوائل البرامج التحضيرية" التي تقدمها أكاديمية الجزيرة العالمية للطلاب المتفوقين في البرامج التحضيرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة قد خصصت للطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات في عمادة البرامج التحضيرية وقد تبنتها وأطلقتها الجامعة لتكون بذلك مبادرة رائدة تعود بالنفع على طلاب وطالبات السنوات التحضيرية.

من جانبه صرح العضو المنتدب لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية م. عبدالعزيز العواد، أن المبادرة جاءت استشعارا للدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في دعم المبدعين والمتميزين من أبناء الوطن، مضيفاً بأنه إذا كانت "رؤية 2030" تعوِّل كثيرا على العنصر البشري السعودي باعتباره قوة الدفع لهذه الرؤية وأداة انطلاقها، فإن ذلك يفرض على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته الوطنية في رعاية المبدعين والمتفوقين، ومن هنا كانت مبادرة أكاديمية الجزيرة العالمية للطلاب المتفوقين بالبرامج التحضيرية من خلال تقديم منح ابتعاث لهم للسفر خارج المملكة، وتوفير عدد من المقاعد في الدورات والدبلومات المتخصصة لصقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. وكشف أن تكلفة المبادرة تتخطى حاجز 250 ألف ريال سنويا، بما يساهم في تحفيزهم وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والريادة لدى الطلبة والطالبات وتمكينهم من الاستفادة من مبادرة "أوائل السنة التحضيرية" كأحد مبادرات التعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وشركة أكاديمية الجزيرة العالمية.