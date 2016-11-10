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الشورى والبرلمان النمساوي يبحثان تعزيز العلاقات

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الشورى والبرلمان النمساوي يبحثان تعزيز العلاقات الشورى والبرلمان النمساوي يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة السيد جريغور كوسلر.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية وجمهورية النمسا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي من خلال تبادل الزيارات بينهما وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بما يسهم في توسيع علاقات التعاون بين البلدين الصديقين إلى مجالات أرحب حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى.

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