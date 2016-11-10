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مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تكرّم الفائزين والشركاء في مسابقة «غرِّد للإنسانية»

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مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تكرّم الفائزين والشركاء في مسابقة «غرِّد للإنسانية» مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تكرّم الفائزين والشركاء في مسابقة «غرِّد للإنسانية»

أقامت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية بمقرها الرئيس بمدينة الرياض، مساء أمس احتفائيةً تكريميةً للفائزين والجهات المشاركة بمسابقة غرِّد للإنسانية التي أطلقتها المؤسسة في شهر أغسطس الفائت بمناسبة اليوم العالمي للإنسانية. وسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للمؤسسة الجوائز والدروع للفائزين بأفضل تغريدات عبَّرت عن المضامين السامية للإنسانية عبر الوسم الذي أطلقته المؤسسة #غردللإنسانية، إضافة إلى تكريم الجهات المشاركة في المسابقة من مؤسسات خيرية وإنسانية وشركات من القطاع الخاص، وذلك تقديراً لدورهم وإسهامهم في إنجاح حملة "غرِّد للإنسانية"، ومشاركتهم في تحقيق أهدافها، ما أضفى زخماً كبيراً للحملة التي حظيت بتفاعل جماهيري كبير من قبل المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأوضح الأمير تركي بن عبدالله أن المؤسسة ملتزمة في صلب توجهاتها الإستراتيجية بإعلاء قيم الإنسانية، وأن هذا التكريم يأتي في إطار سعيها نحو تقديم الشكر والعرفان لكل المعنيين بإعلاء هذه القيم، أفراداً ومؤسسات، لإيمانهم بتعزيز القيم النبيلة التي من شأنها أن توحد جهود العالم في التضامن والسلام والعيش المشترك لكل الناس". وكان من أبرز المشاركين المكرمين في إنجاح الحملة كل من مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة الوليد للإنسانية، والجمعية الخيرية لمرض الزهايمر، وشركة الاتصالات السعودية STC، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة دهانات الجزيرة، وشركة أسواق عبدالله العثيم، ومطاعم برغرايزر، إضافة إلى حضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والناشطين الاجتماعيين. يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية أطلقت مسابقة غرِّد للإنسانية خلال شهر أغسطس الماضي، عبر دعوة عامة للتغريد على التواصل الاجتماعي "تويتر ضمن وسم #غردللإنسانية بهدف المشاركة في صياغة عبارات تعبر عن المعاني السامية والنبيلة للإنسانية والعمل الإنساني ومساعدة الآخرين للتغلب على معاناتهم، وهو الأمر الذي قابله مستخدمو الشبكة بالتفاعل الإيجابي، إضافة إلى قيام المؤسسة من جهتها بنشر الكثير من التغريدات الإنسانية في تويتر عبر حسابها:@KingAbdullahFD.

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