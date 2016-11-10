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أمانة الرياض تُتوج بجائزة «أفضل المبادرات في خدمة العملاء»

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أمانة الرياض تُتوج بجائزة «أفضل المبادرات في خدمة العملاء» أمانة الرياض تُتوج بجائزة «أفضل المبادرات في خدمة العملاء»

توجت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، مؤخراً بجائزة (GOV.) «لأفضل المبادرات في خدمة العملاء» لعام 2016م، في نُسختها الثانية بالمملكة، وذلك للعام الثاني على التوالي حيث حصلت الأمانة في العام الماضي على جائزة «الابتكار في الخدمات الحكومية».

وأضح مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بأمانة الرياض م. عواض بن عبدالله العتيبي، أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على التقدم العلمي الرائد للقطاعات الحكومية في مجال الذكية واستخدام تقنية المعلومات لتطوير العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن هذه الجائزة، تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الأمانة في تطوير خدماتها الإلكترونية وفق أفضل المعايير العالمية والحلول الابتكارية لخدمة الوطن والمواطنين وكافة المستفيدين من خدماتها الالكترونية.

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