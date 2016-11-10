أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تمديد علاج 150 مصاباً بمستشفى البريهي في تعز

Google+ Print

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس، عقداً لتمديد تقديم الخدمات الطبية مع مستشفى مجموعة البريهي الدولية في تعز، يتم بموجبه علاج 150 مصاباً وتقديم الخدمات الطبية لهم بما فيها العمليات الجراحية داخل تعز.

ووقعّ الاتفاق المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقع عن المستشفى مديره د. نجيب البريهي، بحضور وزير الصحة العامة والسكان عضو اللجنة العليا للإغاثة في اليمن الدكتور ناصر باعوم.

وأوضح د. الربيعة أن ما يقدمه المركز يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالاهتمام بالشعب اليمني وتقديم كل ما يحتاجه الأشقاء هناك، مبيناً أن المركز يدعم المستشفيات والقطاعات الصحية باليمن عبر تقديم الخدمات الطبية والصحية, وأن ذلك امتداد للجهود التي يقدمها المركز من خلال الرعاية الطبية للأشقاء ودعم القطاع الصحي بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة اليمنية والسكان والمنظمات الدولية وعن طريق عدد من البرامج التي ينفذها المركز لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين بالخارج.

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمني في تصريح صحفي عقب توقيع العقد: "أتقدم باسم اليمنية بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة المملكة والشعب السعودي ولزملائنا في المركز وفي مقدمتهم د. عبدالله الربيعة", معرباً عن امتنان الحكومة اليمنية بهذا الدعم والوقوف إلى جانبها من خلال تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. وأكد أن المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة كانوا سباقين لكسر الحصار عن تعز وإيصال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية إليها, مقدماً الشكر الجزيل للمركز, وسائلاً الله تعالى العون على رد الجميل للمملكة التي دائماً ما تكون بمقدمة المانحين والداعمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة