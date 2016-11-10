تمديد علاج 150 مصاباً بمستشفى البريهي في تعز

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس، عقداً لتمديد تقديم الخدمات الطبية مع مستشفى مجموعة البريهي الدولية في تعز، يتم بموجبه علاج 150 مصاباً وتقديم الخدمات الطبية لهم بما فيها العمليات الجراحية داخل تعز.

ووقعّ الاتفاق المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقع عن المستشفى مديره د. نجيب البريهي، بحضور وزير الصحة العامة والسكان عضو اللجنة العليا للإغاثة في اليمن الدكتور ناصر باعوم.

وأوضح د. الربيعة أن ما يقدمه المركز يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالاهتمام بالشعب اليمني وتقديم كل ما يحتاجه الأشقاء هناك، مبيناً أن المركز يدعم المستشفيات والقطاعات الصحية باليمن عبر تقديم الخدمات الطبية والصحية, وأن ذلك امتداد للجهود التي يقدمها المركز من خلال الرعاية الطبية للأشقاء ودعم القطاع الصحي بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة اليمنية والسكان والمنظمات الدولية وعن طريق عدد من البرامج التي ينفذها المركز لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين بالخارج.

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمني في تصريح صحفي عقب توقيع العقد: "أتقدم باسم الحكومة اليمنية بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة المملكة والشعب السعودي ولزملائنا في المركز وفي مقدمتهم د. عبدالله الربيعة", معرباً عن امتنان الحكومة اليمنية بهذا الدعم والوقوف إلى جانبها من خلال تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. وأكد أن المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة كانوا سباقين لكسر الحصار عن تعز وإيصال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية إليها, مقدماً الشكر الجزيل للمركز, وسائلاً الله تعالى العون على رد الجميل للمملكة التي دائماً ما تكون بمقدمة المانحين والداعمين.