نجران: إصابة هندي بمقذوفات حوثية

سقطت مقذوفات حوثية على نجران مساء الثلاثاء، ما أسفر عن تضرر مستوصف وإصابة أحد العاملين فيه "هندي الجنسية". وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء الثلاثاء بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منفذ الخضراء بنجران، مما نتج عنه تعرض مستوصف طبي لأضرار، وإصابة أحد العاملين فيه "هندي الجنسية"، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.