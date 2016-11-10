الملك يهنىء ترامب: نتطلع لتعزيز العلاقات.. والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس الأميركي المنتخب السيد دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية. وأكد الملك المفدى لفخامته تطلّع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، متمنيا للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

تطلعات عربية ودولية لمزيد من التعاون لتحقيق السلام.. ومكافحة الإرهاب.. ودعم العلاقات الاقتصادية

وعبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، وعلى مشاعره تجاه الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين. وبعث ولي العهد وولي ولي العهد برقيتي تهنئة لدونالد ترامب. وأعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن تطلعه للتعاون مع دول العالم بإنصاف لإيجاد قواسم مشتركة، مؤكدًا أنه سوف يتعامل مع جميع الدول التي تمد يدها بالتعاون، وأنه يبحث عن الصداقة لا العداوة والشراكة لا الخلافات. ووعد بأن يكون الاقتصاد الأميركي الأقوى في العالم من خلال إعادة بناء البنية التحتية. وهنأ القادة العرب الرئيس ترامب واعربوا عن تطلعاتهم لعلاقات أكثر دفئًا مع الولايات المتحدة. وتوجه قادة العالم بالتهنئة للرئيس المقبل، واعربوا عن الأمل في تحسن العلاقات، ودعم جهود السلام وتحقيق الأمن في الشرق الأوسط» و«مكافحة الإرهاب» ودعم العلاقات الاقتصادية..

ترامب تحدى الجميع وحول حلمه إلى حقيقة (رويترز)