"اقتصادية البرلمان" تطالب بتحديد مستحقى الدعم لمن يتقاضى أقل من 3500 جنيه

كتب أحمد عرفة

قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك عدة خطوات يجب أن تتخذها الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فى البداية تحديد من هو المستحق لهذا الدعم، ومعايير المستحق لهذا الدعم وهل يتغير مع مرور السنوات أم لا؟.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه يجب تحديد المستحق للدعم بمن يتلقى راتبا أقل من 3500 جنيه فى الشهر، خاصة بعد ارتفاع الأسعار.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة تنقية الجداول، ويكون هناك خطوط عريضة فى تنقية هذه الجداول وربط الدعم بالدخل، مؤكدا أنه فى حال تنقية جداول الدعم فإنه سيتم حذف ما يقرب من 30 مليون شخص.

وأكد أمين سر لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة الإبقاء على نسبة الدعم، كما هى وتظل سلع وليس دعم نقدى، لأن المواطن يمكنه أن يحتفظ بتلك السلع حال ارتفاع الأسعار.