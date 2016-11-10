ننشر خطة طوارئ "صحة سوهاج" استعدادا ليوم 11-11

سوهاج - محمود مقبول

انتهت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة من وضع خطة الاستعدادات ليوم 11- 11 ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف، بدءا من اليوم الخميس وتشمل خطة الطوارئ بنوك الدم وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين تحسبا لوقوع إصابات وسرعة الاستجابة لأى إصابات محتملة.

وتم تشكيل فريقين طوارئ وانتشار سريع "أساسى، احتياطى" من أطباء المحافظة من جميع تخصصات الطوارئ، وتم عمل بروتوكول تعاون مع مستشفى كلية طب سوهاج والمعنيين بتقديم الخدمة من التخصصات غير الموجودة بمستشفيات القطاع العلاجى" جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر" لإستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وتتضمن الاستعدادات التأكد من جاهزية مراكز الحروق بالمستشفيات لاستقبال الحالات واستيفاء جدول نوبتجيات أقسام الطوارئ بكل المستشفيات " أطباء، وتمريض، فنى أشعة، فنى معمل، وبنك الدم، وأفراد أمن، ومعاونين، وعمال" مع أرقام تليفوناتهم وعناوينهم وضمان تواجد طاقم النوبتجية.

وشملت الخطة تأجيل العمليات الجراحية الباردة من 10/11/2016 ولحين أشعار أخر وإخلاء 30%من أسرة المستشفى فى مختلف التخصصات لاستقبال الحالات الحرجة وحصر عيون ثلاجات الموتى بكل مستشفى والإبلاغ عن أى أعطال وتوافر أدوية مستلزمات الطوارئ بكميات كافية خلال هذه الفترة ورفع أرصدة أكياس الدم ببنك دم كل مستشفى خلال هذه الفترة بالتنسيق مع بنك الإقليمى بالمحافظة والتنسيق مع إدارة الإسعاف بالمحافظة لضمان الأداء الأمثل بجميع فروع الإسعاف والطوارئ بالمحافظة وضمان أداء شبكة الاتصال.

وتشكيل غرفة أزمات بديوان عام المديرية تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه وفى حالة الطوارئ يتم إخطار غرفة الطوارئ على رقم 4609417 بالمصابين وتشخيص الإصابة للتنسيق مع المستشفيات ومرفق الإسعاف لضمان تقليل الفاقد فى تقديم الخدمة واعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمستشفى الجامعى كمستشفيات إخلاء خط ثان أو للحالات الحرجة التى تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة.