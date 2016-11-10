جامعة الإسكندرية تطبق غرامة 50 جنيها للمدخنين داخل الحرم الجامعى

الإسكندرية – أسماء على بدر

قررت جامعة الإسكندرية فى فرض عدد من الغرامات وتطبيق القانون من أجل بيئة نظيفة وتطبيق شعار جامعة بلا تدخين بتطبيق غرامة التدخين والمنصوص عليها بالقانون رقم 54 لسنة 2007 مادة مكرر 50 جنيهاً لمن يخالفها .

وقال بيان للجامعة ، أنه تم فرض عقوبة 10 جنيهات غرامة للجلوس على سلالم الكلية والأرصفة بشكل غير لائق، وغرامة 10 جنيهات للجلوس على سيارات أعضاء هيئة التدريس أو إلقاء أوراق ومخلفات على الأرض.

وجاء تطبيق القرار بناءا غلى قرار مجلس الجامعة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 وقرار مجلس الكلية بتاريخ 16 فبراير 2013، على أن تطبق الغرامات بدءاً من السبت المقبل بجميع الكليات.