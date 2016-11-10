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مستشار "النقد الدولى": قرض الصندوق سيوجه لدعم عجز الموازنة العامة

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مستشار "النقد الدولى": قرض الصندوق سيوجه لدعم عجز الموازنة العامة مستشار "النقد الدولى": قرض الصندوق سيوجه لدعم عجز الموازنة العامة

>كتب مصطفى السيد

قال الدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبية، إن جزء كبير من أموال قرض صندوق النقد الدولى ستوجه لتقليل التأثير السلبى على عجز الموازنة العامة للدولة ودعمها، وأيضا للإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرض من صندوق النقد الدولى ليس غرضه إقامة استثمارات، ولكن الهدف هو إصلاح  مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتوجيهه فى الأهمية القصوى لذلك، مشيرًا إلى أن ستحصل على 2.5 مليار دولار، والتى تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

وأشار العربى، إلى أن صندوق النقد الدولى يقدم قروض لإصلاح  الهيكل الاقتصادى، وتلافى الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية التى تمت جيدة.

 

كان قد أعلن محافظ البنك المركزى المصرى، أنه قد تقرر انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2016 ، للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات، وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.


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