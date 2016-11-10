مطر الطاير: القناة المائية أسلوب جديد للحياة في دبي

أعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن جزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه ورعايته ومتابعته المستمرة لسير العمل في مشروع قناة دبي المائية، الذي أُنجز بفضل توجيهاته في الفترة الزمنية المحددة.

وقال الطاير إن مشروع القناة الذي يعدُّ أحد الأفكار الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبح معلماً حضارياً وسياحياً يقدم أسلوباً جديداً للحياة في مدينة دبي، مشيراً إلى أن مشروع القناة يترجم الحلم الذي بدأه باني دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بتعميق خور دبي، ليأتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليستكمل هذه المسيرة بربط الخور بالخليج العربي عبر قناة دبي المائية والخليج التجاري بطول 12 كيلومترا.

وأضاف: سيكون للقناة تأثيرات إيجابية عديدة، حيث ستسهم في تحسين جودة المياه في خور دبي والخليج التجاري وقناة دبي المائية بنسبة 33 %، وستكون قناة دبي المائية معلماً حضارياً وسياحياً يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية متميزة، كما يُتوقع أن تستقطب المنطقة الجديدة أكثر من 30 مليون زائر سنوياً، وستسهم في زيادة القوة التنافسية العالمية لدبي، وتعزيز قيمة الأراضي والعقارات في المناطق القريبة من القناة، مشيراً إلى أن القناة ستوفر فرصة إضافية لتفعيل دور النقل البحري لخدمة النشاطات السياحية والتجارية والسكنية في المنطقة، ويتوقع أن يصل عدد ركاب وسائل النقل البحري في القناة أكثر من مليون راكب سنوياً حتى عام 2020، يرتفع إلى أربعة ملايين راكب سنوياً عام 2030.