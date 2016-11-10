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الطاير: امتداد لقلب دبي التاريخي والتجاري

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الطاير: امتداد لقلب دبي التاريخي والتجاري الطاير: امتداد لقلب دبي التاريخي والتجاري

أكد سعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان، أن قناة دبي المائية تشكّل امتداداً لقلب دبي التاريخي والتجاري، لتربط خور دبي بالخليج العربي.

وأضاف، بمناسبة افتتاح قناة دبي المائية: «إنها خطوة مهمة ستسهم بلا شك في تحسين نمط حياة سكان إمارة دبي وزوارها. ويجسّد هذا المشروع الضخم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس نسيج من الشبكات الاجتماعية والمشاريع العائلية.

 كما سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز التواصل ككل في أنحاء المدينة ليدمج دبي القديمة بالحديثة، إضافة إلى دوره في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كوجهة سياحية عالمية وترفيهية وتجارية».

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