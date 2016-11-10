الحباي: مشروع حضاري يضاف لمعالم الإمارة

قال عبد الله الحباي، رئيس مجموعة مِراس، بمناسبة افتتاح قناة دبي المائية: «يعد مشروع القناة من أهم المشاريع السياحية التي تشهدها دبي، ويؤدي دوراً بارزاً في إضافة معلم حضاري جديد إلى معالم الإمارة التي رسّخت لنفسها، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانة عالمية، وباتت مثالاً للمدن التي لا تعرف المستحيل، وتنتهج الابتكار والإبداع في مسيرتها نحو المستقبل».

وأضاف: «نحن فخورون بالدور الرئيس الذي تقوم به مِراس في تطوير هذا المشروع الذي من شأنه أن يوفر وجهة حضارية وسياحية وتجارية بامتياز، تقدم أسلوباً جديداً للحياة، ومساهماً إيجابياً في تحقيق أهداف دبي الحضرية والسياحية والاقتصادية الطموحة. ونهنئ هيئة الطرق والمواصلات في هذه المناسبة بالإنجازات التي حققتها حتى الآن في مجال البنية التحتية».