30 مليار درهم استثمارات عقارية على ضفاف «القناة»

كشفت مصادر معنية بتطوير مشروع منطقة قناة دبي المائية لـ «البيان» أن قيمة المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات التي سيجري تطويرها على ضفاف القناة التي نفذتها بنجاح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تتراوح ما بين 25 مليار درهم و30 مليار درهم، سيجري تطويرها مناصفة بين مراس القابضة ومجموعة ميدان، وستنفذ على مراحل تبدأ من 2017 وتنتهي ما بين 2020 و2022.

وأكد محمد ناصر الخياط رئيس الشؤون التجارية في مجموعة ميدان العقارية لـ «البيان» جاهزية المجموعة لبدء عمليات مشاريع التطوير اعتباراً من يناير 2017، وتحديداً في المنطقة المحاذية لحديقة الصفا، مؤكداً أن التصاميم الهندسية للمشاريع التطويرية باتت جاهزة وستنفذ على 4 مراحل خلال الفترة بين 2017 و2022. موضحاً أن القيمة التقديرية للمشاريع التي تعتزم المجموعة تشييدها على ضفتي القناة تبلغ 15 مليار درهم.

تطوير

وقال الخياط: إن المجموعة قررت تطوير النسبة الأكبر من المساحة المخصصة لها في المشروع لضمها إلى محفظتها السكنية والتجارية والفندقية لتحقيق عائدات مستدامة، فيما ستقوم المجموعة ببيع بعض قطع الأراضي لمطوّرين فرعيين من داخل وخارج الدولة لتشييد مشاريع وفقاً للمواصفات والمعايير العمرانية الخاصة بالمشروع. وقال: «إن المجموعة قطعت أشواطاً متقدمة مع مستثمرين ومطورين عقاريين»، ولم يستبعد الإعلان عن اتفاقات على هذا الصعيد قريباً.

ولفت الخياط إلى تفاوت ارتفاعات المباني المخطط تشييدها، حيث ستتراوح ما بين مبانٍ مكونة من طابقين وأخرى مكونة من 30 طابقاً و60 طابقاً و66 طابقاً بتصاميم معمارية تجمع بين تلبية متطلبات الاستدامة والحفاظ على البيئة والتفرد المعماري من الناحية الجمالية وتوظيفها لصالح قطاعات السكن والضيافة والتجزئة والترفيه.

وأشار الخياط إلى أن مساحة البناء الإجمالية في المشروع تصل إلى 19 مليون قدم مربعة ستقوم مجموعة ميدان بتطويرها مناصفة مع مراس القابضة، وستضم أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة و1600 غرفة فندقية و500 شقة فندقية تتوزع في مبان على ضفة القناة.